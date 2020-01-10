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Старшеклассник из Тельмана попал в реанимацию после ссоры со своей девушкой

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9 января в реанимацию Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга поступил 17-летний подросток, выпавший из окна пятого этажа. Инцидент произошёл в

9 января в реанимацию Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга поступил 17-летний подросток, выпавший из окна пятого этажа.

Инцидент произошёл в посёлке Тельмана. Как было установлено, старшеклассник несколько дней назад поссорился со своей девушкой, и так и не помирился. В день инцидента он, находясь в ванне, порезал себе запястья, сфотографировал их, и скинул эти фото своему другу.

Прибежавший друг обнаружил, что квартира не заперта, увидел, что юноша действительно порезал себе запястья, и бросился за помощью к соседям. В это время подросток выбрался из ванны и закрыл дверь, а затем, очевидно, решил выпрыгнуть из окна.

В больнице у пострадавшего были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лёгких. Отмечается, что старшеклассник находится в тяжёлом состоянии.

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