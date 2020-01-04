Симферополец толкнул соседку и оказался на скамье подсудимых

Представители Управления МВД по Крыму сообщили о том, что житель Симферополя подозревается в нанесении тяжелых телесных увечий своей соседке.

По словам сотрудников ведомства, недавно к ним пришла пожилая женщина, которая пожаловалась им на своего соседа. Она отметила, что у нее возник конфликт с соседом на лестничной площадке. Вскоре ссора переросла в драку, в ходе которой 67-летний мужчина толкнул пенсионерку, и та потеряла равновесие.

Женщина упала и получила перелом шейки бедра. После того как ее выписали из больницы, она тут же отправилась в полицию, где написала заявление на соседа. Стражи правопорядка задержали мужчину. Теперь ему грозит штраф в размере 80 000 рублей и заключение в тюрьме сроком на 6 месяцев.