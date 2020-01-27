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Сергей Шнуров стихами прокомментировал смерть протоиерея Чаплина

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Сергей Шнуров, известный певец из РФ, решил стихами прокомментировать смерть Всеволода Чаплина, протоиерея Православной церкви. Он опубликовал свое но

Сергей Шнуров, известный певец из РФ, решил стихами прокомментировать смерть Всеволода Чаплина, протоиерея Православной церкви. Он опубликовал свое новое творение в соцсети «Инстаграм».

Соответствующий пост содержит в себе фотографию покойного, над которой красуется надпись о том, что Чаплин критиковал женщин, восхищался Сталиным и обещал певцу ад. В подписи к изображению музыкант разместил стих, в котором указал на комичную фамилию протоиерея и отметил, что священнослужителя «вызвало начальство, к себе в небесный кабинет».

Напоминаем, что информация о кончине 51-летнего Чаплина появилась в воскресенье, 26 января. Он умер после проведения литургии – его тело нашли на лавке неподалеку от храма. В настоящее время неизвестно, из-за чего именно скончался протоиерей. Точные данные должны появиться уже сегодня.

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