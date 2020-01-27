Сергей Шнуров стихами прокомментировал смерть протоиерея Чаплина

Сергей Шнуров, известный певец из РФ, решил стихами прокомментировать смерть Всеволода Чаплина, протоиерея Православной церкви. Он опубликовал свое новое творение в соцсети «Инстаграм».

Соответствующий пост содержит в себе фотографию покойного, над которой красуется надпись о том, что Чаплин критиковал женщин, восхищался Сталиным и обещал певцу ад. В подписи к изображению музыкант разместил стих, в котором указал на комичную фамилию протоиерея и отметил, что священнослужителя «вызвало начальство, к себе в небесный кабинет».

Напоминаем, что информация о кончине 51-летнего Чаплина появилась в воскресенье, 26 января. Он умер после проведения литургии – его тело нашли на лавке неподалеку от храма. В настоящее время неизвестно, из-за чего именно скончался протоиерей. Точные данные должны появиться уже сегодня.