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Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

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Игроки шведской молодежной команды подвергли критике поведение российских хоккеистов в ходе полуфинала мирового турнира. По словам Альбина Эрикссона,

Игроки шведской молодежной команды подвергли критике поведение российских хоккеистов в ходе полуфинала мирового турнира.

По словам Альбина Эрикссона, форварда Швеции, россиян сильно обидел тот факт, что канадский спортсмен не снял свой шлем при исполнении российского гимна, но при этом один из игроков России демонстративно проехал мимо скамейки шведской команды и поцеловал герб. Самуэль Фагемо согласился со своим коллегой, отметив, что эти действия являются проявлением неуважения к соперникам.

Ранее российской сборной удалось выйти в финал чемпионата, одолев шведскую сборную со счетом 5:4. Победный гол был совершен Иваном Морозовым, хоккеистом из Урала. В заключительном матче россияне встретятся с канадцами.

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