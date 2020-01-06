Сборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Российской хоккейной сборной не удалось одолеть канадцев в рамках финала молодежного турнира, прошедшего вчера, 5 января, в Чехии.

В первый тайм ни одна из команд не смогла закатить шайбу в ворота соперников. Счет был открыт российским хоккеистом Никитой Александровым лишь на тридцатой минуте матча. Однако уже спустя одну минуту канадская команда уравняла его. Затем россияне смогли закатить сразу две шайбы подряд.

Возможно, российские игроки расслабились, ведя в счете, так как за 2 минуты пропустили два гола. Когда до конца встречи осталось 4 минуты, канадский спортсмен Экил Томас закатил в российские ворота победную шайбу.