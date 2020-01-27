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Российские специалисты «научили» сербские МиГ-29 топить корабли

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В издании Mars.online сообщили о том, что инженеры из РФ и Белоруссии модифицировали сербские истребители МиГ-29, «научив» их отправлять на дно вражес

В издании Mars.online сообщили о том, что инженеры из РФ и Белоруссии модифицировали сербские истребители МиГ-29, «научив» их отправлять на дно вражеские корабли.

Благодаря проведенным работам, боевые самолеты ВВС Сербии получили возможность нести на себе управляемые ракеты X-31A класса «воздух-вода». Они обладают защитой от систем РЭБ и могут наводиться при помощи радиолокационных головок. По словам журналистов, эти снаряды несут огромную угрозу большинству надводных военных судов.

С помощью этих ракет можно топить фрегаты и десантные корабли, водоизмещение которых составляет около 4,5 тысячи тонн. Российские и белорусские специалисты также обеспечили самолеты открытой архитектурой, поэтому сербские предприятия в дальнейшем смогут самостоятельно модернизировать свои МиГ-29М2.

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