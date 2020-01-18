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Российские физики смогли надолго запереть свет в наноловушке

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Российским, южнокорейским и австралийским исследователям удалось разработать особые полупроводниковые конструкции, которые могут надолго удерживать св

Российским, южнокорейским и австралийским исследователям удалось разработать особые полупроводниковые конструкции, которые могут надолго удерживать свет.

Согласно словам Кирилла Кошелева, одного из участников исследования, с помощью созданных ими резонаторов можно будет сделать из любого прозрачного материала прибор ночного зрения. К примеру, их можно установить на переднее стекло машины или очки, что позволит заметно повысить видимость в темное время суток.

Для получения подобных результатов специалисты создали цилиндры с применением арсенида галлия. Речь идет о материале, который очень чувствителен к инфракрасному свету. Затем они воспользовались уникальными качествами формы наноцилиндров и добились того, что полупроводниковые конструкции стали принимать и удерживать частицы света в двести раз дольше, чем время одного колебания волны света.

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