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Росгвардеец спас из огня женщину с ребенком в Челябинской области

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В Челябинской области работнику Росгвардии удалось спасти из пылающего здания женщину с малышом. Инцидент произошел в населенном пункте Снежинск. В СМ

В Челябинской области работнику Росгвардии удалось спасти из пылающего здания женщину с малышом. Инцидент произошел в населенном пункте Снежинск.

В СМИ отмечают, что на лестничной площадке многоквартирного дома неожиданно произошло возгорание. Огонь моментально заполнил свободное пространство, а дым заволок весь подъезд. Неподалеку от пожара располагалась квартира, в которой находилась молодая мать с ребенком. Она побоялась выйти из дома, поэтому открыла окно и начала звать людей на помощь.

Женщину услышал росгвардеец Вагиф Магеррамов. Он попросил ее скинуть ключи от входной двери, а затем вбежал в дом и добрался до нужной квартиры. Мужчина помог матери и ее ребенку безопасно выбраться из задымленного подъезда. К счастью, никто из них не пострадал. Вскоре к месту происшествия приехали пожарные, которые потушили огонь.

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