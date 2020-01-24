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Риту Дакоту заметили на Бали вместе с новым возлюбленным

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После того, как певица Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским, поклонники сильно переживали за её личную жизнь и желали ей встретить своего идеал

После того, как певица Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским, поклонники сильно переживали за её личную жизнь и желали ей встретить своего идеального мужчину.

Сейчас Рита уехала отдыхать на Бали, и неожиданно выяснилось, что мужчина у неё уже есть. Её «поймали» в местном магазине в очереди в кассу, обнимающейся с 32-летним Федором Белогаем, являющимся директором рекламного агентства. Также он, как известно, занимается организацией съёмок для глянцевых журналов, во время которой, вероятно, пара и познакомилась.

Согласно информации от источников из окружения певицы, знакомство состоялось около полутора лет назад именно на Бали, а сейчас они живут на вилле вместе с дочерью Дакоты. Официально же они свои отношения в настоящее время не прокомментировали.

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