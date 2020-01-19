Здесь рождаются новости.

Режиссер «Холопа» объяснил успех своего фильма

Дата:
Клим Шипенко, режиссер картины «Холоп», решил объяснить, как его новому фильму удалось собрать в российском прокате более двух миллиардов рублей. Во в

Клим Шипенко, режиссер картины «Холоп», решил объяснить, как его новому фильму удалось собрать в российском прокате более двух миллиардов рублей.

Во время беседы с журналистами он назвал свою новую комедию «вкусным блюдом», которое удалось вовремя подать к новогоднему столу. Однако Шипенко подчеркнул, что нельзя назвать какую-то одну основную причину столь оглушительного успеха – в подобных случаях обычно срабатывают сразу несколько факторов.

Режиссер считает, что зрители пошли в кинотеатры на данный фильм не только из-за его забавного сюжета. Он уверен, что их должны были привлечь и другие элементы кино, чтобы они захотели пересматривать его и советовать знакомым.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat
  2. Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда
  3. Энтузиаст превратил Уилла Смита в Геральта в сериале «Ведьмак»

Эти новости могут вас заинтересовать

Квентин Тарантино считает Криса Пайна лучшим актером Голливуда

Сергей Шнуров рассказал, как допился до «чертиков»

Вышел первый трейлер ремейка классического хоррора «Суспирия»

Появился первый документальный фильм о баттл-рэпе в России

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках