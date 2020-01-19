Режиссер «Холопа» объяснил успех своего фильма

Клим Шипенко, режиссер картины «Холоп», решил объяснить, как его новому фильму удалось собрать в российском прокате более двух миллиардов рублей.

Во время беседы с журналистами он назвал свою новую комедию «вкусным блюдом», которое удалось вовремя подать к новогоднему столу. Однако Шипенко подчеркнул, что нельзя назвать какую-то одну основную причину столь оглушительного успеха – в подобных случаях обычно срабатывают сразу несколько факторов.

Режиссер считает, что зрители пошли в кинотеатры на данный фильм не только из-за его забавного сюжета. Он уверен, что их должны были привлечь и другие элементы кино, чтобы они захотели пересматривать его и советовать знакомым.