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Пьяный ямалец набросился на женщину-полицейского

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Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на женщину-полицейского и едва не сломал ей руку. Д

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на женщину-полицейского и едва не сломал ей руку.

Данный инцидент произошел в среду, 1 января, в населенном пункте Тазовский. Жильцы одного из многоквартирных домов позвонили полицейским, отметив, что в их подъезде сильно шумит компания молодых людей. Приехавшие на вызов сотрудники полиции попросили молодежь прекратить нарушать общественный порядок.

Однако одному из мужчин не понравились действия инспектора, поэтому он схватил ее за запястье и сильно вывернул его, вызвав у женщины острую боль. На пьяного ямальца позднее завели уголовное дело. Следователи сейчас пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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