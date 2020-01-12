Пьяный водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке в ночь на 12 января произошла массовая авария в районе остановки «Магнитогорская».

Согласно имеющейся информации, водитель Toyota Land Cruiser Prado во время движения не сумел справиться с управлением и допустил выезд на встречную сторону. Здесь он столкнулся с тремя автомобилями.

Известно, что провинившийся водитель является жителем Владивостока 1979 года рождения. Во время оформления инцидента он оказал сопротивление правоохранительным органам, также отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчина был доставлен в отделение полиции.

В аварии пострадал девятилетний мальчик, являющийся пассажиром Mazda Demio. У него диагностированы ушибы и ссадины, ребёнок отправлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время проводится проверка инцидента.