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Пьяный таганрожец забрел в чужую квартиру и пригрозил присутствующим ножом

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В Таганроге во время празднования Нового года местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, забрел в чужую квартиру и набросился с ножом на ее хозяе

В Таганроге во время празднования Нового года местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, забрел в чужую квартиру и набросился с ножом на ее хозяев.

Данное происшествие случилось в канун Нового года в одном из многоквартирных домов, расположенных на улице Жукова. Хозяева квартиры отмечают, что не сразу заметили незваного гостя, так как за праздничным столом сидело много людей. Они поняли, что перед ними чужак, когда мужчина взял нож и стал угрожать присутствующим.

Однако хозяин дома смог быстро обезоружить незнакомца, а потом силой затолкать его в туалет и закрыть за собой дверь. Потом он вызвал полицейских, которые задержали пьяного таганрожца и доставили его в участок.

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