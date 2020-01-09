Пьяный полицейский приставал к девушке в Астрахани

В центральном районе Астрахани в минувшие выходные сотрудник полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к девушке, а потом ударил ее.

Отмечается, что к двум местным жительницам, стоявшим возле входа в кафе, подошел нетрезвый мужчина. Он представился им работником правоохранительных органов, а потом стал приставать. Вначале девушки посчитали его хулиганом, купившим погоны, но затем увидели его удостоверение. Полицейский начал запугивать одну из девушек.

Астраханки продолжили отказывать мужчине в знакомстве, поэтому он ударил одну из них. Девушкам удалось уйти от обидчика только после приезда их друзей. Пострадавшая тут же написала заявление в полицию. В СМИ отмечают, что провинившийся работник уже уволен из правоохранительных органов.