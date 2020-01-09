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Пропавший на Чукотке оленевод прожил в тундре без еды 16 дней

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Представители администрации городского округа Эгвекинот заявили о нахождении на Чукотке исчезнувшего ранее оленевода. Он провел в Тундре без еды ровно

Представители администрации городского округа Эгвекинот заявили о нахождении на Чукотке исчезнувшего ранее оленевода. Он провел в Тундре без еды ровно шестнадцать дней.

Отмечается, что один из начальников оленеводческой бригады под названием «Пионер» исчез 21 декабря при поездке в село Рыркайпий на снегоходе. В СМИ отмечают, что найденный оленевод жив и здоров, но сильно похудел, так как ничего не ел последние две недели. Он был найден в балке. В настоящий момент времени его везут в ближайший населенный пункт, где ему предстоит пройти медосмотр.

Поисковой группе удалось обнаружить пропавшего с помощью спутникового телефона. Бригадир смог выжить, топя балок рыбаков, в котором спрятался, используя подручные материалы. Оказалось, что он заблудился и уехал в сторону от Рыркайпия на 200 километров.

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