Пропавших в Подольске влюбленных подростков нашли через 3 месяца

В Подольске завершились поиски влюбленных друг в друга несовершеннолетних подростков, о пропаже которых стало известно еще в октябре 2019 года.

По словам шестнадцатилетней девушки, она скрывалась со своим молодым человеком из-за мамы избранника, которая не давала им спокойно жить. В одно время женщина даже пробовала увезти своего сына в другой регион, чтобы разлучить его с возлюбленной. В результате девушка смогла договориться со своей матерью, что они пока поживут отдельно от них.

После этого родители молодого человека обратились в полицию, заявив, что их сын пропал. Девушка отметила, что ее мать тоже заставили подать заявление, но она не хотела этого делать. В настоящее время влюбленная пара снялась с розыска и смогла договориться, что будет проживать отдельно ото всех.