Пропавшие в Нижнем Новгороде мама с годовалой дочкой найдены живыми

В Нижнем Новгороде найдены живыми и здоровыми ранее объявленные пропавшими молодая мать и ее малолетняя дочь.

В сообществе поисково-спасательного центра «Рысь» в соцсети ВКонтакте появилась запись о том, что женщина и ее дочка живы, и они находятся в хорошем состоянии. Однако волонтеры не стали уточнять, почему мать ребенка длительное время не выходила на связь с родными и близкими людьми.

Напоминаем, что вчера добровольцы опубликовали информацию о том, что 26-летняя жительница Нижнего Новгорода, воспитывающая годовалую дочь, уже долгий период времени не выходит на контакт с родственниками. Ее местоположение в тот момент времени было неизвестно.