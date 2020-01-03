Продюсер «Ведьмака» признался в допущении множества ошибок в сериале

Во время беседы с журналистами информагентства Wyborczą.pl продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский согласился с критикой сериала, отметив, что съемочная группа допустила немало ошибок при экранизации романов.

Согласно словам продюсера, при создании чего-либо всегда совершаешь ошибки. Он уверен, что не допускать их можно лишь в том случае, если ничем не заниматься. Поэтому, по мнению Багиньского, нет ничего удивительного в том, что они допустили много ошибок в столь крупном шоу, как «Ведьмак». Разумеется, команда не собирает оставлять все как есть, пообещав исправить все допущенные ошибки во втором сезоне.

Продюсер отметил, что они получили больше времени на подготовку к съемкам. Это позволило им подробно все распланировать и продумать. К тому же большинство участников съемок уже хорошо знакомы с материалом и персонажами, что заметно упростит работу. Напоминаем, что выход новых серий намечен на 2021 год.