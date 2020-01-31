В качестве одной из причин ухода из дворца Меган Маркл и принц Гарри не раз называли обстановку в королевской семье, которая казалась им явно нездоровой.

Так, Меган не нравится принц Эндрю, из-за которого она зачастую чувствовала себя некомфортно. По её словам, она не любит его из-за сомнительного отношения к женщинам и определённо не будет по нему скучать. Принц Эндрю часто ставил Меган в неудобное положение из-за своего ужасного юмора. Кроме того, он вёл себя с ней неприветливо, чопорно и напыщенно.

Сам Эндрю не так давно попал в скандал из-за своей дружбы с Джеффри Эпштейном – педофилом, ставшим участником дела о секс-торговле с участием несовершеннолетних. Будучи в заключении, Эпштейн покончил с собой. В интервью Эндрю заявил, что не жалеет о своей дружбе с Эпштейном.