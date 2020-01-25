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Представитель Пентагона опроверг конфликт между военными из США и России в Сирии

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Помощник министра обороны США по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман в пятницу сделал заявление о перестрелке, якобы произошедшей межд

Помощник министра обороны США по связям с общественностью и прессой Джонатан Хоффман в пятницу сделал заявление о перестрелке, якобы произошедшей между российскими и американскими военными в Сирии в районе города Эль-Хасака.

Согласно его словам, у него нет какой-либо информации о событиях, которые можно характеризовать подобным образом. Хоффман сообщил, что уверен только в том, что и американские, и российские военные знают, где расположены силы обеих армий, и поддерживают постоянный контакт. Также он отметил, что США дали ясно понять остальным странам и силам о своём местонахождении.

В настоящее время, как Хоффман заявил, они ведут работу над предотвращением конфликтов, чтобы исключить недопонимания и возможные из-за этого случайные столкновения.

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