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Пожаловавшийся на низкую зарплату омский травматолог уволился с работы

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В городе Омск травматолог, отказавшийся принимать больных, объяснив свою позицию низкой заработанной платой, решил уволиться с места своей работы. В о

В городе Омск травматолог, отказавшийся принимать больных, объяснив свою позицию низкой заработанной платой, решил уволиться с места своей работы.

В областном Министерстве здравоохранения рассказали вчера, 13 января, что врач Евгений Батушенко, вышел на работу в состоянии алкогольного опьянения. После этого он получил выговор. Травматолог подтвердил, что был нетрезв в тот день, а потом покинул должность по собственному желанию.

Отмечается, что спустя несколько часов после случившегося происшествия врач принес извинения пациентам за свой поступок. В СМИ добавляют, что всем больным, пришедшим в тот день в больницу, была оказана соответствующая медицинская помощь.

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