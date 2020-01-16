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Появилось видео салона самолета «Судного дня»

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В Сети был размещен ролик, на котором демонстрируется салон самолета «Судного дня». Речь идет о воздушном судне Соединенных Штатов E-4B Nightwatch. На

В Сети был размещен ролик, на котором демонстрируется салон самолета «Судного дня». Речь идет о воздушном судне Соединенных Штатов E-4B Nightwatch.

На опубликованных кадрах демонстрируются две основные палубы лайнера. Зрители могут детально рассмотреть кухню и помещение, предназначенное для совещаний высшего командного состава страны.

На сегодняшний день американские ВВС обладают четырьмя подобными самолетами, которые спроектированы на базе воздушного судна Boeing 747-200. В случае ядерного конфликта и уничтожения наземных комплексов управления они должны будут превратиться в командные штабы для руководства США.

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