Появилось видео салона самолета «Судного дня»

В Сети был размещен ролик, на котором демонстрируется салон самолета «Судного дня». Речь идет о воздушном судне Соединенных Штатов E-4B Nightwatch.

На опубликованных кадрах демонстрируются две основные палубы лайнера. Зрители могут детально рассмотреть кухню и помещение, предназначенное для совещаний высшего командного состава страны.

На сегодняшний день американские ВВС обладают четырьмя подобными самолетами, которые спроектированы на базе воздушного судна Boeing 747-200. В случае ядерного конфликта и уничтожения наземных комплексов управления они должны будут превратиться в командные штабы для руководства США.