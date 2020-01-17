Появилось видео провалившейся в яму коляски с ребенком в Петрозаводске

В Петрозаводске вчера, 16 января, в вечерние часы в глубокую яму провалилась коляска с ребенком.

Данный инцидент случился в окрестностях Березовой аллеи на «зебре». Мать с ребенком, сидевшим в коляске, переходила через дорогу и не заметила яму впереди, так как она была скрыта под водой. В результате малыш упал на асфальт. К счастью, ребенок не пострадал.

Мать ребенка опубликовала пост о данном происшествии в социальных сетях, сопроводив его соответствующим роликом. Она написала, что из-за ямы повредила ногу, поэтому собирается в ближайшем будущем обратиться к врачам. Неизвестно, когда дорожные службы займутся устранением этой ямы.