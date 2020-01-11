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Появилось видео «опасного» сближения эсминца ВВС США с российским кораблем

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Некоторое время назад в США заявили об «опасном» сближении российского разведчика «Иван Хурс» с эсминцем Farragut ВВС США в Аравий

Некоторое время назад в США заявили об «опасном» сближении российского разведчика «Иван Хурс» с эсминцем Farragut ВВС США в Аравийском море.

О произошедшей ситуации сообщили представители 5-го флота ВМС США. Также было опубликовано видео сближения, снятое с эсминца. В сообщении отмечается, что Farragut действовал согласно международным правилам мореплавания и потребовал от судна России сменить курс.

Как было заявлено в Министерстве обороны России, слова об «опасном» являются ложными. Кроме того, по мнению Минобороны, американский экипаж продемонстрировал свой непрофессионализм — согласно международной конвенции 1972 года, в случае пересекающихся курсов должно уступить то судно, у которого помеха справа.

Также был отмечен профессионализм российских моряков, предотвративших столкновение благодаря предпринятому ими манёвру.Появилось видео "опасного" сближения эсминца ВВС США с российским кораблем

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