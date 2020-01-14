Пользователи Сети остались недовольны новым шпагатом Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией своего очередного шпагата.

На этот раз фото сделано на, очевидно, пришвартованной яхте, на фоне других находящихся на стоянке яхт. Анастасия облачена в розовый купальник-бикини, поверх которого накинута бело-розовая цветастая рубашка. В подписи Волочкова сообщает, что зачастую сидеть на двух стульях одновременно является не простым делом, но ей это удаётся. Также она отметила, что шпагат на льду, который хотели поклонники, не нужен, вместо этого она публикует шпагат на яхте.

В комментариях поклонники похвалили акробатические способности Анастасии, но большинство всё же высказали негатив. По их мнению, Волочкова слишком вульгарна и своими потугами только пугает людей. Некоторые выразили беспокойство, сообщив, что сидение в трусах в таком месте является негигиеничным.