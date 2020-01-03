Здесь рождаются новости.

Польские школьники показали танцевальную сценку по мотивам событий в Освенциме

Дата:
В одном из польских учебных заведений дети показали танцевальное шоу, основанное на событиях, связанных с концлагерем Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Танц

В одном из польских учебных заведений дети показали танцевальное шоу, основанное на событиях, связанных с концлагерем Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Танцевальная сценка была поставлена в начальной школе, расположенной в сельской волости Лабуне. В рамках нее дети, изображавшие нацистов, «травили газом» учащихся младших классов, стоявших на коленях. Последние надели на себя форму заключенных. На заднем фоне можно было увидеть колючую проволоку.

Как только представление завершилось, на сцену вышел спикер, родители которого были убиты в Освенциме. Во время своего выступления он заявил, что Германия должна выплатить компенсацию Польше за зверства, учиненные нацистами.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Максим Галкин опубликовал видео пятилетней давности с Лизой и Гарри
  2. Зеленского заметили на популярном горнолыжном курорте Буковель
  3. Александр Гудков опубликовал пародию на Ольгу Бузову

Эти новости могут вас заинтересовать

Матильда впервые прокомментировала развод со Шнуровым

В США полицейский отсудил 20 миллионов долларов за дискриминацию из-за ориентации

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» вызвали радиопомехи в Норвегии

Хакеры опубликовали видео невесты принца Гарри

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках