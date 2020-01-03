Польские школьники показали танцевальную сценку по мотивам событий в Освенциме

В одном из польских учебных заведений дети показали танцевальное шоу, основанное на событиях, связанных с концлагерем Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Танцевальная сценка была поставлена в начальной школе, расположенной в сельской волости Лабуне. В рамках нее дети, изображавшие нацистов, «травили газом» учащихся младших классов, стоявших на коленях. Последние надели на себя форму заключенных. На заднем фоне можно было увидеть колючую проволоку.

Как только представление завершилось, на сцену вышел спикер, родители которого были убиты в Освенциме. Во время своего выступления он заявил, что Германия должна выплатить компенсацию Польше за зверства, учиненные нацистами.