В Улан-Удэ местный житель обвинил работников полиции в том, что они угрожали ему изнасилованием, если он не даст нужные им показания.

По словам 29-летнего водителя лесовоза, его вызвали в отдел полиции по делу о незаконной вырубке леса, так как он трудился у подозреваемого мужчины. В ходе допроса на него оказывали давление, требуя признаться в совершенном преступлении. Потом его доставили в подвал здания, где поставили на колени и пригрозили насильственными действиями сексуального характера. Один из сотрудников правоохранительных органов при этом снял брюки и заявил, что снимет изнасилование на видео.

Затем свидетель под диктовку написал текст о том, что согласен сотрудничать со следствием. Когда его отпустили, он тут же отправил заявление в Следственный комитет. В МВД при этом отметили, что не доставляли гражданина в полицейский отдел.