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Подростки ограбили волгоградца и сломали ему обе руки

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В Волгограде двое молодых мужчин и одна девушка, находясь в нетрезвом состоянии, пробрались в чужую квартиру, избили ее владельца и забрали смартфон.

В Волгограде двое молодых мужчин и одна девушка, находясь в нетрезвом состоянии, пробрались в чужую квартиру, избили ее владельца и забрали смартфон.

Данный инцидент случился в минувшую среду, 8 января, в вечерние часы. Подростки распивали алкоголь, а как только у них кончились спиртные напитки, и не осталось денег на его приобретение, они решили ограбить знакомого. Взяв с собой ножку от столика, они вначале попробовали выманить жертву на улицу, но у них ничего не вышло. Тогда они решили пробраться в его квартиру.

Двое семнадцатилетних подозреваемых смогли попасть в квартиру и избить ее хозяина, переломав ему обе руки. Затем они забрали его мобильный аппарат и убежали. На данный момент все обвиняемые задержаны. По отношению к ним было открыто уголовное дело. Полицейские также нашли гаджет потерпевшего и возвратили его владельцу.

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