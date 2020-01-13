Здесь рождаются новости.

Подростки назвали причину убийства сверстницы в Архангельске

Дата:
На портале Управления СК РФ по Архангельской области появилась информация о причине убийства сверстницы двумя 17-летними девушками. В опубликованном с

На портале Управления СК РФ по Архангельской области появилась информация о причине убийства сверстницы двумя 17-летними девушками.

В опубликованном сообщении отмечается, что в рамках допроса подозреваемые вначале заявили, что испытывали личную неприязнь к убитой, считая, что она вела себя слишком заносчиво. Но в ходе расследования правоохранители установили, что на самом деле у обвиняемых не было никакого повода к убийству подростка. В действительности они хотели просто «испытать новые ощущения».

Данное преступление было совершено летом 2019 года рядом с железнодорожными путями. По версии следствия, две несовершеннолетние девушки позвали знакомую на прогулку, а затем жестоко убили ее при встрече, ударив пустой бутылкой по голове и надев ей на голову пакет.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Пропавшая 31 декабря 13-летняя школьница вернулась домой в Екатеринбурге
  2. Ани Лорак отдыхает в Калифорнии вместе с бойфрендом
  3. Пользователей рассмешила реакция собаки на удар котенка

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые: видеоигры могут привести к смерти

На берегу в Новороссийске найдено уже 68 мертвых дельфинов

Космическая школа открылась в Сочи

Названы четыре планеты, на которых может жить человек

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках