Подростки назвали причину убийства сверстницы в Архангельске

На портале Управления СК РФ по Архангельской области появилась информация о причине убийства сверстницы двумя 17-летними девушками.

В опубликованном сообщении отмечается, что в рамках допроса подозреваемые вначале заявили, что испытывали личную неприязнь к убитой, считая, что она вела себя слишком заносчиво. Но в ходе расследования правоохранители установили, что на самом деле у обвиняемых не было никакого повода к убийству подростка. В действительности они хотели просто «испытать новые ощущения».

Данное преступление было совершено летом 2019 года рядом с железнодорожными путями. По версии следствия, две несовершеннолетние девушки позвали знакомую на прогулку, а затем жестоко убили ее при встрече, ударив пустой бутылкой по голове и надев ей на голову пакет.