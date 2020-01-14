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Певица Юлия Зиверт продемонстрировала свои татуировки на откровенной фотографии

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29-летняя певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, опубликовала в Instagram фотографию после душа, также случайно или намеренно продемонс

29-летняя певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, опубликовала в Instagram фотографию после душа, также случайно или намеренно продемонстрировав свои татуировки.

На фото Юлия стоит, очевидно, без одежды, прикрываясь полотенцем. Ещё одно замотано в тюрбан на её голове. В области шеи у Зиверт заметна тату в виде звёздочки, а рядом с ключицей — надпись «Спасибо». Как объяснили поклонники певицы, это слово выбрано потому, что Юлия считает «спасибо» одним из главных слов в жизни и никогда не забывает поблагодарить.

В подписи Зиверт сообщила о том, что происходило во время её поездки на Мальдивы, Так, к примеру, она пожаловалась, что в первый же день обгорела. А сам отдых у неё вышел неплохой — она много плавала и гуляла, ездила на велосипеде и смотрела на Луну по ночам, а также придумала мелодию к новой песне.

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