Первый российский авианосец собираются построить по чертежам «Ульяновска»

В издании ТАСС, сославшись на собственные источники в сфере судостроения, отметили, что первый российский авианосец будет создан на основе чертежей недостроенного советского корабля «Ульяновск».

Собеседники агентства отмечают, что в стране все еще сохранились документы и технический проект, использованные при возведении «Ульяновска» на Черноморской верфи в Николаеве. Данный авианосец начали строить в конце 80-х годов, но уже в 92-м году он был сдан на металлолом ввиду отсутствия финансирования на его создание.

Во время разработки нового авианосца эксперты собираются учесть опыт использования авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который участвовал в сирийском военном конфликте. На данный момент специалисты продолжают трудиться над тактико-техническим заданием для нового судна – его планируют завершить в текущем году.