Здесь рождаются новости.

Первый российский авианосец собираются построить по чертежам «Ульяновска»

Дата:
В издании ТАСС, сославшись на собственные источники в сфере судостроения, отметили, что первый российский авианосец будет создан на основе чертежей не

В издании ТАСС, сославшись на собственные источники в сфере судостроения, отметили, что первый российский авианосец будет создан на основе чертежей недостроенного советского корабля «Ульяновск».

Собеседники агентства отмечают, что в стране все еще сохранились документы и технический проект, использованные при возведении «Ульяновска» на Черноморской верфи в Николаеве. Данный авианосец начали строить в конце 80-х годов, но уже в 92-м году он был сдан на металлолом ввиду отсутствия финансирования на его создание.

Во время разработки нового авианосца эксперты собираются учесть опыт использования авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который участвовал в сирийском военном конфликте. На данный момент специалисты продолжают трудиться над тактико-техническим заданием для нового судна – его планируют завершить в текущем году.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Санкт-Петербурге мужчина отобрал свой заказ у курьера и избил его
  2. Появилось видео уцелевшего после попадания ракеты танка Т-72 в Сирии
  3. В Саратовской области мужчина изнасиловал женщину с согласия своей любовницы

Эти новости могут вас заинтересовать

Дмитрий Киселев зачитал рэп об итогах года

Концерн «Калашников» разработал новый автомат

В Брянске водитель маршрутки ругался по телефону на пассажиров

Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках