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Пенелопа Крус появилась на красной дорожке в прозрачном платье

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Пенелопа Крус, известная киноактриса из Испании, восхитила своих поклонников, появившись на красной дорожке, организованной в испанском городе Малага,

Пенелопа Крус, известная киноактриса из Испании, восхитила своих поклонников, появившись на красной дорожке, организованной в испанском городе Малага, в прозрачном платье.

Знаменитость сфотографировали во время церемонии награждения кинопремии Гойя. 45-летняя модель смогла затмить всех присутствующих, надев на себя полупрозрачное платье из шелка, созданное модным домом Ralph & Russo, а также украшенное фиолетовыми, зелеными и розовыми «лепестками».

В рамках самого мероприятия основную награду смогла получить драма «Боль и слава». Крус сыграла в ней одну из главных героинь. Этот фильм также может получить кинопремию «Оскар». Фанаты в свою очередь забросали актрису восторженными комментариями, назвав ее невероятно красивой и талантливой артисткой.

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