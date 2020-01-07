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Оставленный на балконе младенец замерз насмерть в Хабаровском крае

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На официальной странице Министерства здравоохранения Хабаровского края в «Инстаграме» появилось сообщение о маленьком ребенке, оставленном родителями

На официальной странице Министерства здравоохранения Хабаровского края в «Инстаграме» появилось сообщение о маленьком ребенке, оставленном родителями на балконе и замерзшем насмерть.

Представители ведомства отметили, что данный трагедия случилась в минувшее воскресенье, 5 января, в Николаевске-на-Амуре. Согласно имеющимся сведениям, 40-летняя мать уложила сына на балконе и пришла за ним лишь спустя 5 часов. К этому моменту малыш уже скончался от переохлаждения.

В Следственном комитете по региону сообщили о задержании женщины и возбуждении по отношению к ней уголовного дела. В Минздраве также призвали родителей тщательней следить за своими детьми во время праздников. Согласно статистическим данным, в подобные периоды времени количество случаев детского травматизма увеличивается на 30%.

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