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Опубликованы снимки атакованной Ираном американской базы в Ираке

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Информагентство Bloomberg разместило спутниковые фото, на которых, возможно, демонстрируются последствия ракетной атаки, совершенной Ираном по базе Эй

Информагентство Bloomberg разместило спутниковые фото, на которых, возможно, демонстрируются последствия ракетной атаки, совершенной Ираном по базе Эйн-аль-Асад, расположенной в Ираке.

На появившихся фотоснимках можно увидеть воронки, оставленные упавшими ракетами. Журналисты при этом отмечают, что иранское командование применило управляемые ракеты, нанеся удары таким образом, чтобы никто из американцев, которые находились на базе, не пострадал.

Ранее Дональдом Трампом, американским лидером, было сделано обращение, в рамках которого он отметил, что США собираются ввести новые санкции против Ирана. Он добавил, что не собирается использовать военные силы страны для ответа на иранские удары. Президент также заявил, что в результате ракетного обстрела никто не пострадал, а инфраструктура была практически не повреждена.

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