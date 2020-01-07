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Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

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На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в

На лондонских улицах начались съемки нового фильма о Бэтмене, поэтому в Сети стали появляться первые снимки, на которых Роберт Паттинсон запечатлен в роли Темного рыцаря.

На начало съемочного процесса намекнул Джеффри Райт, опубликовавший на своей страничке в соцсети «Твиттер» сообщение о том, что он приехал в Готэм. Как раз в этом вымышленном городе происходят основные действия комиксов о Брюсе Уэйне. К тому же жители Лондона недавно сфотографировали автомобили с логотипами готэмской полиции.

В Интернете также начали появляться фотоснимки со съемочной площадки, на которых можно увидеть Патинсона в роли Бэтмена, сидящего за рулем мотоцикла. Судя по всему, в этой сцене Уэйн еще не примерил на себе плащ Темного рыцаря. Напоминаем, что выход киноленты должен будет состояться 25 июня следующего года.

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