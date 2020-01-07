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Ольга Серябкина подразнила фанатов фото в меховом бикини

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Ольга Серябкина, исполнительница из РФ, в очередной раз решила подразнить поклонников, разместив на своей странице в соцсети Instagram снимок, на кото

Ольга Серябкина, исполнительница из РФ, в очередной раз решила подразнить поклонников, разместив на своей странице в соцсети Instagram снимок, на котором она позирует в меховом бикини.

Знаменитость показала фотографию, сделанную во время отдыха на горнолыжном курорте. На ней надет лыжный костюм, верх которого полностью спущен. В результате подписчики смогли хорошенько рассмотреть нижнее белье звезды. Оказалось, что девушка носит зимой меховое бикини. В подписи к записи Серябкина написала, что ей «не холодно».

Некоторые пользователи отнеслись к данному выбору нижнего белья с юмором, отметив, что меховой бюстгальтер является специальным купальником для Сибири. Другие не поверили певице в том, что она не замерзла, позируя в одном лишь бикини.

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