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Ольга Арнтгольц поделилась совместным фото сына и дочери

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Актриса Ольга Арнтгольц принадлежит к числу тех артистов, кто практически не делится подробностями своей личной жизни с окружающими. Известно, что она

Актриса Ольга Арнтгольц принадлежит к числу тех артистов, кто практически не делится подробностями своей личной жизни с окружающими. Известно, что она живёт с мужчиной и имеет детей, однако их фотографии актриса выкладывает крайне редко.

Но недавно наступил один из тех редких моментов, и Ольга выложила фото, на котором пойманы в кадр её сын и дочь, играющие на пляже. Снимок был сделан на отдыхе семьи на новогодних праздниках. Где именно Ольга отдыхала, она не уточнила, но, судя по окружающей обстановке на фото, это была тёплая страна.

На фото дети запечатлены на фоне ярко-синего моря и небольшой белоснежной яхты, причём лиц детей не видно. Фотография подписана «Под контролем». Как известно, у Ольги шестилетняя дочь Анна и трёхлетний сын Аким. Живёт же она с Дмитрием Петрунем, с которым познакомилась на съёмках сериала «Офицерские жены».

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