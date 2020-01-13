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Оксана Самойлова на последнем месяце беременности прибавила в весе

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Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, переехала в Майами, где собирается рожать, а также ещё около года проживёт после родов

Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, переехала в Майами, где собирается рожать, а также ещё около года проживёт после родов на восстановлении.

Как сообщила Оксана, ребёнка она ждёт где-то в начале февраля. Для неё это уже четвёртая беременность, и она предполагает, что восстановление будет затяжным — все предыдущие роды были достаточно сложными и ей приходилась делать операцию. Готовится к кесареву сечению она и сейчас.

Самойлова сообщила, что на последнем месяце её тело серьезно изменилось, а до того её живот был практически незаметен. Сейчас же она за новогодние праздники набрала 11 килограмм, у неё появился целлюлит и дряблая кожа, а также стали видны растяжки, которые, возможно, являются старыми. Также Оксана отметила, что сейчас у неё нет полоски на животе, а в предыдущие три беременности — была.

Впрочем, поклонники Самойловой сообщили в комментариях, что она, даже на эти недостатки, всё равно выглядит прекрасно.

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