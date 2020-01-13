Нюша в купальнике восхитила поклонников своей естественной красотой

Отдыхающая на Бали Нюша поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, сделанной возле бассейна.

Певица позирует в слитном купальнике чёрного цвета, сидя на краю бассейна в позе йоги. Яркой деталью образа является оранжевый маникюр. Поклонники, привыкшие к ярким сценическим образам 29-летней Нюши, также особенно отметили отсутствие какого-либо на этот раз макияжа на ней.

В подписи Нюша философски замечает, что ничего не существует отдельно от сознания, и «заказчиком» всех уроков и наказаний является сам человек.

Поклонники в комментариях осыпали певицу комплиментами, высоко оценив её естественную красоту, и сообщив, что она выглядит чудесно, и без косметики является настоящей красоткой, а само фото получилось весьма шикарным.