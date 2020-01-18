Нетрезвый мужчина избил и ударил ножом свою жену в Ленобласти

Сотрудники управления МВД по Ленобласти сообщили о том, что в Гатчинском районе нетрезвый мужчина, вооружившись ножом, набросился на свою супругу.

Данное происшествие случилось вчера, 17 января, в одной из квартир поселка Сиверский. По версии следствия, супруги вместе распивали алкоголь, и вскоре между ними возник конфликт. Через некоторое время словесная перепалка переросла в драку. Мужчина несколько раз ударил женщину, а затем использовал нож.

В результате женщину доставили в местное медицинское учреждение с несколькими ножевыми ранениями. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Обвиняемый был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело.