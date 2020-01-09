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Нетрезвый калужанин накинулся на инспектора ДПС с кулаками

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В Калуге местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на инспектора ДПС и начал его избивать. Согласно предварительным с

В Калуге местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на инспектора ДПС и начал его избивать.

Согласно предварительным сведениям, двое сотрудников патрульной службы были отправлены на Правобережье, чтобы проверить сообщение о нетрезвом водителе. Они обнаружили машину во дворе одного из домов, расположенных на улице Туликова. Шатающийся мужчина шел от автомобиля к подъезду.

Инспекторы ДПС остановили водителя, однако тот сразу же начал сопротивляться, толкнув одного из работников правоохранительных органов и ударив его несколько раз руками. Оказалось также, что у автомобилиста отсутствует полис ОСАГО. По отношению к мужчине был составлен административный протокол.

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