Наталья Рудова полностью обнажилась для фотосессии в бассейне

36-летняя Наталья Рудова опубликовала в своём Instagram фото, сделанное в рамках фотосессии для мужского журнала Maxim.

Фотосессия, как отмечается, была проведена на острове Бали в новогодние праздники, когда Наталья находилась там вместе с подругой Настасьей Самбурской.

Актриса предстала в образе русалки — полностью обнажённой, плывущей по дну бассейна. Её поза позволяет рассмотреть её фигуру, в частности, подтянутый живот и стройные ноги. В подписи к снимку Наталья предлагает нырять и плыть, ни о чём не думая.

Как считает Наталья, фотосессия получилась одна из самых красивых, и фото вышли невероятными. С этим согласились и подписчики Рудовой, отметивших, что фото вышло невероятно красивым и сногсшибательным, и даже назвав его картиной.