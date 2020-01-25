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Наталья Рудова полностью обнажилась для фотосессии в бассейне

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36-летняя Наталья Рудова опубликовала в своём Instagram фото, сделанное в рамках фотосессии для мужского журнала Maxim. Фотосессия, как отмечается, бы

36-летняя Наталья Рудова опубликовала в своём Instagram фото, сделанное в рамках фотосессии для мужского журнала Maxim.

Фотосессия, как отмечается, была проведена на острове Бали в новогодние праздники, когда Наталья находилась там вместе с подругой Настасьей Самбурской.

Актриса предстала в образе русалки — полностью обнажённой, плывущей по дну бассейна. Её поза позволяет рассмотреть её фигуру, в частности, подтянутый живот и стройные ноги. В подписи к снимку Наталья предлагает нырять и плыть, ни о чём не думая.

Как считает Наталья, фотосессия получилась одна из самых красивых, и фото вышли невероятными. С этим согласились и подписчики Рудовой, отметивших, что фото вышло невероятно красивым и сногсшибательным, и даже назвав его картиной.

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