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Наталья Поклонская высказалась о требовании лишить Ивана Урганта гражданства России

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Телеведущий Иван Ургант недавно столкнулся с требованием в свой адрес о лишении его гражданства. Подобное предложение выдвинули активисты православног

Телеведущий Иван Ургант недавно столкнулся с требованием в свой адрес о лишении его гражданства. Подобное предложение выдвинули активисты православного движения «Сорок сороков».

Поводом послужила шутка о христианстве в эфире «Вечернего Урганта» от 7 января. Православных активистов возмутил коллаж, изображающий рождение актёра Николаса Кейджа, вокруг которого собрались режиссёры Михалков, Тарантино и Спилберг. Коллаж был посчитан пародией на иллюстрацию Рождества Иисуса Христа, и назван глумлением над христианством.

Наталья Поклонская в своём Telegram высказалась в защиту Урганта. Как она уверена, активисты православного движения выражают нетерпимость и уверенность в том, что могут решать, кого считать русским, а кого нет. Она отмечает, что нельзя выгонять человека из страны за шутки, и если Ургант кого-то оскорбил, то решать это следует в рамках правового поля, а не опускаться до шантажа.

Также Поклонская отметила, что считает Урганта профессионалом своего дела, которого не перешутить.

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