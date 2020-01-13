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Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини

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Находящаяся в Мексике Настя Каменских поделилась новой фотографией с отдыха, снятой на пляже с белоснежным песком. На фото Каменских, полуобернувшись

Находящаяся в Мексике Настя Каменских поделилась новой фотографией с отдыха, снятой на пляже с белоснежным песком.

На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы. В сообщении Настя размышляет об энергии Вселенной, которая наполняет людей, а те, в свою очередь — саму Вселенную. Настя отмечает, что от мыслей и действий человека зависит ход его жизни и её развитие. После этого артистка призывает подписчиков дарить Вселенной и каждой её частичке позитив — улыбки, добро, радость и наслаждение.

Впрочем, куда больше философских размышлений Каменской её поклонников заинтересовала её фигура. В комментариях подписчики отметили превосходную физическую форму и «попу, как у Ким Кардашьян».

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