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Напавший на двух школьниц педофил задержан в Челябинске

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Сотрудники Управления МВД по Челябинской области сообщили о том, что на окраине региональной столицы был задержан подозреваемый в нападении на двух не

Сотрудники Управления МВД по Челябинской области сообщили о том, что на окраине региональной столицы был задержан подозреваемый в нападении на двух несовершеннолетних.

Ранее в соцсетях были опубликованы сведения о том, что во вторник, 7 января, неизвестный набросился на двух учащихся местной школы в подъезде многоквартирного жилого здания, находящегося в Советском районе. Отмечается, что он вошел в дом за школьницами, а потом схватил одну из них, но та смогла вырваться и выйти на улицу.

Девочка начала звать на помощь людей. В результате педофил поспешил скрыться. На домофон был сделан фотоснимок возможного злоумышленника. Правление дома призвало родителей встречать детей возле подъезда и не отпускать их на улицу одних.

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