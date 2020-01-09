Напавший на двух школьниц педофил задержан в Челябинске

Сотрудники Управления МВД по Челябинской области сообщили о том, что на окраине региональной столицы был задержан подозреваемый в нападении на двух несовершеннолетних.

Ранее в соцсетях были опубликованы сведения о том, что во вторник, 7 января, неизвестный набросился на двух учащихся местной школы в подъезде многоквартирного жилого здания, находящегося в Советском районе. Отмечается, что он вошел в дом за школьницами, а потом схватил одну из них, но та смогла вырваться и выйти на улицу.

Девочка начала звать на помощь людей. В результате педофил поспешил скрыться. На домофон был сделан фотоснимок возможного злоумышленника. Правление дома призвало родителей встречать детей возле подъезда и не отпускать их на улицу одних.