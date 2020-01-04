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На Украине завершилось расследование дела о драке Ляшко и Геруса в аэропорту

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На Украине завершено досудебное расследование в отношении Олега Ляшко, являющимся бывшим депутатом Верховной рады, и Андрея Геруса, главы комитета по

На Украине завершено досудебное расследование в отношении Олега Ляшко, являющимся бывшим депутатом Верховной рады, и Андрея Геруса, главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

Инцидент произошёл в аэропорту «Борисполь». По словам Геруса, Ляшко ждал его в аэропорту и накинулся на него с кулаками, повредил на нём рубашку и нанёс лёгкие телесные повреждения. Ляшко был задержан, но впоследствии отпущен судом под поручительство.

В досудебном расследовании были собраны доказательства вины Ляшко, достаточные для обвинения. В настоящее время стороны дела должны ознакомиться с соответствующими документами. Если вину экс-депутата докажут, как отмечается, его могут отправить в заключение на срок до семи лет. Как считает сам Ляшко, это дело в его отношении сфальсифицировано.

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