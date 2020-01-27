На модель Анастасию Костенко обрушились откровенные вопросы

Модель Анастасия Костенко, родом из Ростова-на-Дону, в новой публикации в Instagram предложила подписчикам задавать любые интересующие их вопросы.

К публикации была приложена фотография беременной Костенко, облачённой в укороченный топ и брюки. Живот Анастасии при этом был оголён, что послужило темой для одного из вопросов. Так, у модели поинтересовались суммой, которую ей заплатили за откровенное фото, а также указали, что ребёнка могут сглазить, и поэтому прабабушки и бабушки во время беременности прикрывали животы одеждой.

Кроме того, подписчиков заинтересовал вопрос, ретуширует ли Анастасия свои фотографии — на снимке отсутствовал пупок, словно его стёрли. Также некоторые поинтересовались наличием в этот раз растяжек на животе у модели, который, как отмечено, был по какой-то причине красным.