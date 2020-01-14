На Кубани старшеклассница выпала из окна третьего этажа школы

В хуторе Трудобеликовский, расположенном в Краснодарском крае, в местной школе учащаяся девятого класса выпала из окна третьего этажа.

Представители региональной прокуратуры отметили, что школьница отпросилась в туалет во время урока, а затем упала с третьего этажа образовательного учреждения, вывалившись из окна. Девочка-подросток выжила, но получила закрытый перелом таза и сильно ушибла голову.

В настоящий момент времени правоохранительные органы готовятся к проведению проверки, чтобы выяснить причины случившегося и оценить меры, которые принимаются администрацией учебного заведения для обеспечения безопасности школьников.