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Мужчина с ножом напал на прохожих за просьбу закурить

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В Сарапуле в ночь на 1 января два местных жителя получили ножевые ранения за просьбу закурить. Инцидент произошёл примерно в час ночи на улице Труда.

В Сарапуле в ночь на 1 января два местных жителя получили ножевые ранения за просьбу закурить.

Инцидент произошёл примерно в час ночи на улице Труда. Как сообщается, двое мужчин, возрастом 28 и 33 года, попросили у 43-летнего прохожего закурить. Отмечается, что все трое были пьяны, а также то, что все они, как было выяснено, ранее были судимы.

Мужчина вытащил нож и набросился на прохожих. Завязалась драка, в ходе которой оба курильщика были тяжело ранены. Один из них в итоге скончался, второй, благодаря своевременной медицинской помощи, отделался ранами в руку и шею.

Сейчас обвиняемый задержан и в качестве меры пресечения помещён под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело. Расследование происшествия продолжается, проведён осмотр места инцидента и допрос потерпевшего и свидетелей.

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