Military Watch провело сравнение российских фрегатов с американскими кораблями

Эксперты американского информагентства Military Watch сравнили новые фрегаты России с боевыми суднами ВМС Соединенных Штатов.

В СМИ обратили внимание на то, что РФ собирается выпустить новые тяжелые фрегаты проекта 22350М, которые являются модифицированным вариантом «Адмирала Горшкова». Их основным нововведением окажется наличие свыше 100 слотов под ракеты. Специалисты считают, что в этом случае новые российские корабли будут мощнее эскадренных миноносцев США класса Arleigh Burke, имеющих всего 96 ракетных ячеек.

В результате эти фрегаты могут оказаться самыми вооруженными кораблями на планете. С ними смогут сравниться только крейсеры Ticonderoga, обладающие 122 слотами. Однако им удастся обойти их в плане огневой мощи благодаря новейшим крылатым ракетам «Циркон».